Definitieve paaltjes in wijk Antwerpsedreef verhitten gemoederen: “Ingesloten als camion in onze straat staat”

Zoersel Drukke doorsteek richting middelbare scholen in Malle wordt fiets­straat

De Krekelenberg tussen de Smissestraat en de Westmallebaan in Zoersel wordt een fietsstraat. Dat heeft de gemeenteraad beslist. Dat houdt concreet in dat fietsers niet ingehaald mogen worden door auto’s of andere motorvoertuigen. Bovendien is de snelheid beperkt tot 30 kilometer per uur.

7 december