Deel van fietspad langs Oostmallebaan krijgt opknapbeurt

Het fietspad langs de Oostmallebaan (N14) in Zoersel is vorige week aangepakt. In opdracht van het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) werd het gedeelte tussen de Duifstraat en De Schaaf hersteld. Het beton is nog aan het uitharden.