De Romeo’s sluiten Zoersel Kermis knallend af

Zoersel Bethaniën­lei tussen Handelslei en Waterstraat/Raymond Delbekes­traat dag afgesloten

Werkzaamheden worden donderdag uitgevoerd op het kruispunt van de Bethaniënlei met de Handelslei in Sint-Antonius Zoersel. Daardoor is de Bethaniënlei van 7 uur tot en met 17 uur afgesloten voor doorgaand verkeer tussen het kruispunt met de Handelslei en het kruispunt met de Waterstraat/Raymond Delbekestraat. Fietsers en voetgangers kunnen nog wel passeren. Ook de bushaltes in die zone worden die dag niet bediend. Verkeer moet omrijden via de Handelsei/Kapellei en de Waterstraat.

6 juli