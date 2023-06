De Boomploeg laat mensen met een zorgvraag mee bijzondere bomen kweken: “Het gaat hier niet om presteren, maar om genieten”

PORTRET. Zoersel verliest ereburger: creatief duizend­poot Paul Ibou (84) overleden

Na een carrière van bijna zeventig jaar heeft artistiek genie Paul Vermeersch op 84-jarige leeftijd afscheid genomen van het leven. De grafisch vormgever en beeldend kunstenaar maakte wereldwijd furore onder de artiestennaam Paul Ibou. De Zoerselse ereburger, die een atelier met galerij had in Pulderbos, zal vooral in zijn vele bekende logo’s voortleven.