Christophe (37) opent tattooshop in vroegere dokterspraktijk

ZoerselIn 2012 liet Christophe Goossenaerts (37) zijn eerste tatoeage zetten in New York. “Tatoeëerder leek me echt een droomjob”, vertelt ‘Gossie’. Vijf jaar en vele tattoos later ging hij aan de slag bij een tattooshop in Geel. En nu opent hij zijn eigen studio ‘Saint Henry’s Practice’ in Halle-Zoersel. Wie zaterdag tijdens de opening een tatoeage boekt, krijgt tien procent korting.

Christophes armen staan intussen helemaal vol tatoeages. “Ook op mijn bovenlichaam ben ik stilaan tattoos aan het laten zetten. En mijn rechterbeen tatoeëer ik zelf”, vertelt hij. Al had hij er tot zijn zesentwintigste nog geen enkele. Dat veranderde toen hij Hannah-Kenyatah Opong, met wie hij intussen een dochtertje heeft, leerde kennen. “Zij had er al wel. Wanneer we samen naar New York gingen, heb ik mijn eerste tattoo laten zetten.”

Christophe had de microbe meteen te pakken. Al wilde hij zijn job bij de Makro in Deurne niet zomaar opgeven om plots tatoeëerder te worden. “Ik liet regelmatig tatoeages zetten bij Yellow Ink Tattoo in Geel. De tattoo-artiesten grapten wel eens dat ik daar mocht beginnen. Na een reorganisatie bij Makro in 2017 ben ik er gestopt met werken. Ik had toen vijf jaar illustratieve vormgeving op de avondschool achter de rug. En dan is het mopje uitgegroeid tot realiteit. Ik kon effectief beginnen als tatoeëerder in Geel.”

Verwijzing naar grootvaders

Na daar vijf jaar lang de kneepjes van het vak te leren is hij klaar voor een eigen zaak. Vanuit het Antwerpse keerde hij terug naar zijn roots Halle-Zoersel. Daar kocht hij op een steenworp van zijn broer een vroegere dokterspraktijk. De voormalige wachtzaal heeft hij omgebouwd tot sfeervolle tattoostudio. Die heeft hij de naam ‘Saint-Henry’s Practice’ gegeven. Het laatste onderdeel verwijst naar het verleden van de dokterspraktijk. En Henry? “Mijn beide grootvaders zaliger heetten Henry. Het is ook mijn derde naam. Vandaar.”

Christophe is gespecialiseerd in de wat grafischere tatoeages in zwart-grijze tinten of volledig zwart. Hij staat open voor allerhande tattoos. “Toen ik nog in Geel werkte, heb ik ooit ontwerpen gemaakt van The Simpsons en Disney. Vele van mijn vaste klanten zijn ooit begonnen met een Disney-tattoo. Bij een vrouw heb ik zelfs een hele sleeve vol vrouwelijke slechteriken getatoeëerd.” Ook voor fijne lijntjes en illustratieve tattoos kan je bij Saint-Henry’s Practice terecht. Bloemen hebben eveneens geen geheimen meer voor Christophe. Voor fotorealisme verwijst hij liever door naar collega’s. “Al ga ik hier ook wel af en toe gastartiesten laten tatoeëren met skills aanvullend op de mijne.”

Mainstream

Terwijl het hartje van Antwerpen volgens Christophe krioelt van de tattooshops, zijn die in de Voorkempen veel minder talrijk. Hij hoopt naast zijn vaste klanten ook nieuwelingen te kunnen aantrekken. “De boekingen lopen alvast vlot binnen”, is de Hallenaar tevreden.

Of tatoeages sterk in opkomst zijn? “Tattoos zijn intussen mainstream geworden. De trend bevindt zich dus eerder op een hoogtepunt”, zeggen Hannah en Christophe. “Wie vroeger tegen tattoos was, erkent vandaag het vakmanschap ervan. Zelfs mijn eigen grootmoeders zien het artistieke ervan in”, besluit de tatoeëerder, die zaterdag al zijn eerste tattoo’s zet in zijn gloednieuwe studio.

Saint Henry’s Practice op Halle-Dorp 124 in Halle-Zoersel opent op zaterdag 14 januari van 10 tot en met 17 uur. Vervolgens telkens open van dinsdag tot en met vrijdag van 9-17 uur. Op zaterdag van 10 tot en met 17 uur. Iedere vierde zaterdag van de maand gesloten. Meer info op de Facebookpagina, Instagram of website www.shptattoo.be (momenteel nog in opbouw).

Saint Henry's Practice bevindt zich op Halle-Dorp 124 in Halle-Zoersel

