Chiro hoopt 1.400 feestneuzen uit de bol te zien gaan op tentfuif Waksation

ZoerselHet belooft komend weekend weer één groot feest te worden op het Kermisplein in Zoersel. Meer dan duizend jongeren verwacht Chiro Waks Zoersel vrijdagavond op hun jaarlijkse tentfuif ‘Waksation’. De bollebozen of sfeermakers onder ons kunnen zaterdagavond deelnemen aan de plezante quiz.

Na lange tijd zonder uitgaansleven vanwege corona was Waksation vorig jaar één van de eerste fuiven op het bomvolle programma. Door de gigantische knaldrang beleefde de Chiro een topeditie. Die lijn wil de jeugdbeweging graag doorzetten. “Ongeveer duizend kaarten zijn in voorverkoop de deur uitgegaan. We hopen toch op 1.400 man”, vertellen jeugdleiders-organisatoren Lieselotte van Arnhem (21) en Yulian Michielsen (21).

Studio Vibe

De voorbije jaren begon Waksation om 21 uur, al kan je deze keer al om 20 uur al naar de tent afzakken voor een voordrink. Tijdens dat uurtje betaal je slechts 1 euro voor frisdrank, kriek of bier. Dj-duo ‘Bavicci’ zorgt voor sfeervolle plaatjes. De eigenlijke fuif start om 21 uur. Achter de draaitafels staan deejays JoNastyBeats ft. McAroni, Les Garçons en Goofee. Het Kempens tweetal ‘Studio Vibe’ (23-24u), bekend van nummers ‘De Kempen Is Van Os’ en ‘Arendonk’, is de headliner. Afsluiten doet N1CO, die al op wat grotere festivals zoals Sunrise in Lille en The Day Before Tomorrow in Brasschaat stond.

Wie van al het dansen dorst gekregen heeft, kan aan de toog terecht voor een drankje. Cara Blond, Cara Rouge en de cocktail ‘granta’ (mix van grenadine, rosé en fanta) zijn de bijzonderheden in het aanbod. Je honger stillen doe je aan het burgerkraam met een curryworst, kaaskroket, hamburger, cheeseburger of burger met kaaskroketten.

Tickets

Waksation, vrijdag 7 oktober, 20-03u op het Kermisplein 6 in Zoersel. Tickets in voorverkoop voor 5,5 euro via deze link. Aan de deur betaal je 7 euro. Inschrijven voor de quiz op zaterdag 8 oktober om 20 uur (maximaal 6 personen of 7 personen indien allemaal -18j, 18 euro deelnameprijs) kan nog tot en met donderdag 6 oktober via dit formulier.

