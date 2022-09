CD&V zet gemachtigd opzichters in de bloemetjes bij start van schooljaar

Zandhoven TERRASTIP. Boothuys: fantas­tisch fingerfood met zicht op jachthaven

Zin in iets nieuws? Stop met zoeken. Hier kom je te weten welk terras het ontdekken waard is deze zomer. Van koffiezaak tot ijsjestent en van brasserie tot fine dining. Deze week: het Boothuys langs het Albertkanaal in Massenhoven, waar je vlak bij het water een frisse cocktail combineert met heerlijke hapjes. Het adresje op een unieke locatie leent zich ook tot uitgebreider tafelen.

