Buurt ongerust over plannen voor 29 nieuwe woningen: “Zo’n immens project zien wij niet zitten”

Leen Govaerts (42) van Revalida­tie­cen­trum Pulderbos in Zandhoven is ‘Nurse of the Year 2022’

Tijdens een awardshow in Carré op donderdagavond 16 februari is Leen Govaerts (42) verkozen tot ‘verpleegkundige van het jaar’. Leen werkt al 20 jaar in het Revalidatiecentrum Pulderbos, en werd genomineerd door een van de patiënten die ze meer dan 16 jaar begeleidde. “Ik kom elke dag met plezier werken”, aldus Leen.