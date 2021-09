Burgemeester luisterde twee jaar lang gesprekken af tussen gemeentesecretaris en administratie: “Ik ben niet onfeilbaar en ook niet de paus”

Turnhout Jongetje (2) gewond bij fietsonge­val met vluchtmis­drijf

28 september Een jongetje van 2 jaar is dinsdagochtend rond 8.15 uur gewond geraakt op het kruispunt van de Steenweg op Gierle en de Parklaan in Turnhout. De jongen, S.R., zat achteraan op de fiets van zijn moeder, S.M. (31) uit Turnhout. Zij kwam op het kruispunt in aanrijding met een andere fietser. Zowel moeder als zoontje zijn met lichte verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. De andere fietser is doorgereden zonder te stoppen.