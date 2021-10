Bromfietsster (17) belandt na aanrijding onder bestelwagen

Herentals Biblio­theek tiental dagen dicht voor omschake­ling systeem

28 september Alle Vlaamse bibliotheken stappen over naar een ééngemaakt bibliotheeksysteem (EBS). De technische omschakeling hiervoor gebeurt vanaf 6 oktober 2021. De bibliotheek in Herentals is daardoor gesloten van 6 tot 15 oktober 2021. De heropening is voorzien op 16 oktober, de bib in Noorderwijk volgt op 18 oktober.