Boerenexpo, kinderdoolhof en picknickbank: Lindepaviljoen helemaal klaar voor nieuw toeristisch seizoen

ZoerselHet nieuw toeristisch seizoen is zopas afgetrapt. Het toeristisch infopunt De Ster in het Lindepaviljoen op de Oostmallebaan in Zoersel staat te popelen toeristen te ontvangen. Je kan er de nieuwe expo ‘De boer... hij ploegde voort’ bewonderen. Voortaan fungeert de buitenomgeving als toeristische onthaalpoort, waar een een picknickbank, kinderdoolhof en vertelhoek de nieuwe publiekstrekkers zijn. De knappe infoborden bieden wegwijs als het Lindepaviljoen niet open is.

Het idee voor toeristische onthaalpoorten ontstond vanuit het Land van Playsantiën. Het kreeg al snel ondersteuning van LEADER, een subsidieprogramma dat de ontwikkeling van het platteland wil stimuleren. “In de twee toeristische onthaalpoorten in Zoersel en Oostmalle investeert LEADER Provincie Antwerpen 57.000 euro”, aldus provinciaal gedeputeerde Kathleen Helsen. “Er wordt daar op een laagdrempelige manier het verhaal verteld van het Land van Playsantiën, een gebied waar landbouw en natuur elkaar de hand reiken. Niet alleen toeristen vormen de doelgroep, want ook voor de eigen inwoners is het een plaats van ontmoeting.”

Lindeboom krijgt stem

De buitenomgeving van het Lindepaviljoen, waarin Toerisme Zoersel vorig jaar toeristisch infopunt De Ster opende, doet dienst als toeristische onthaalpoort. “Buiten de openingstijden van het infokantoor kan je via de informatieborden de nodige informatie vergaren over onze gemeente. Je komt niet alleen te weten waarom de Lindeboom zo’n bijzondere plaats inneemt in de geschiedenis van onze gemeente, maar ook wat er allemaal te zien en te beleven is”, aldus toerismeschepen Olivier Rul (Open Vld). “Voor de jongsten onder ons vertelt de Lindeboom zélf haar verhaal in een aangename outdoor vertelhoek. Daarna kunnen ze verdwalen in het kinderdoolhof of een selfie nemen op onze tractor.”

Volledig scherm De tractor valt in de smaak © emz

Drie millennia terug in de tijd

Na de bijenexpo heeft het toeristisch infopunt De Ster een nieuwe tentoonstelling te bieden, waaraan ook erfgoedwerkers, archeologen, maquettebouwers en fotografen aan hebben meegewerkt. ‘De boer... hij ploegde voort’ is gewijd aan de geschiedenis van de landbouw in Zoersel. Drieduizend jaar geleden moet nabij het Lindepaviljoen al een hoeve hebben gestaan, waar recent resten van werden teruggevonden. Er werden recht tegenover het Lindepaviljoen ook urnen aangetroffen. Daar begroeven de eerste boeren van Zoersel hun doden. Ook de periode dat Zoersel onder de heerschappij van de abdij van Hemiksem stond, krijgt aandacht in de expo. De Loteling en de Lindeboom komen vanwege hun affiniteit met het boerenleven eveneens aan bod. “Met maquettes geven we een impressie uit verschillende tijdsperiodes”, vertelt Patrick Debaere, ondervoorzitter van Toerisme Zoersel. De expo is ook kindvriendelijk. De jongsten kunnen bijvoorbeeld zelf een hoeve bouwen of zoeken naar overblijfselen uit ver verlogen tijden.

De expo kan je iedere zaterdag en zondag van 13 tot en met 17 uur bezoeken. Meer info: www.toerismezoersel.be.

Volledig scherm De buitenomgeving van het Lindepaviljoen fungeert als toeristische onthaalpoort. V.l.n.r.: schepen Marc De Cordt (Groen), schepen Katrien Schryvers (CD&V), schepen Luc Kennis (CD&V), schepen Danny Van de Velde (N-VA), schepen Olivier Rul (Open Vld), burgemeester Liesbeth Verstreken, Frank Yseboot (voorzitter Toerisme Zoersel) en Patrick Debaere (ondervoorzitter Toerisme Zoersel) © emz

Volledig scherm De infoborden buiten bieden wegwijs wanneer het infopunt niet open is © emz

Volledig scherm Een infobord © emz

Volledig scherm De nieuwe schuilhut-picnickbank © emz

Volledig scherm De nieuwe expo © emz

Volledig scherm De nieuwe expo © emz

Volledig scherm De nieuwe expo © emz

Volledig scherm Als je op de knop drukt, vertelt de Lindeboom zelf haar verhaal © emz

Volledig scherm De gezellige vertelhoek © emz