Blaadjes laten liggen in tuin verdient hark uit handen van Dieter Coppens: “Paden ermee vrijhouden”

Nadat Zoersel deelnam aan Bye Bye Gazon en opvolger Bye Bye Grass , was ze ook een belangrijke voortrekker van #laatzeliggen. In plaats van de herfstblaadjes bijeen te harken en uit de tuin te verwijderen riep de gemeente net op ze niet op te ruimen. “De bladeren zorgen voor een lakentje op wat groeit. Het beschermt tegen de vrieskou, biedt een verrijking van de bodem en is goed voor de beestjes. Hopelijk kan onze actie een einde maken aan het kuddegedrag om de bladeren weg te rijven. En al zeker aan het bladblazerterrorisme ”, aldus burgemeester Liesbeth Verstreken (N-VA). “Met een simpele ingreep maken we een wereld van verschil”, voegt Dieter Coppens nog toe.

“Gazon is geen tapijt”

Een opvallende winnaar was Karel Deruwe. De acteur vooral bekend door zijn rollen in tv-soaps Thuis (Walter Frans) en Familie (Guido Van den Bossche) woont al bijna 25 jaar vlak bij het Zoerselbos. In zijn grote tuin leven een hoop salamanders in een oud zwembad dat hij heeft laten verwilderen tot vijver vol riet. “Er staan ook heel wat oude eiken. Die blaadjes laten we sowieso liggen in de tuin. Enkel de oprit en paden maken we vrij. Een gazon is geen tapijt. Het gras? Dat maaien we in lagen. Aan de zijkanten staat het hoger”, vertelt hij. “Toen ik via Dieter op de hoogte kwam van de actie, hebben we meteen deelgenomen aan de actie, waar we voorstander van zijn. Dankzij de blaadjes groeit alles beter.”