Bethanië werpt terugblik op 2021 in podcast

Iemand alleen in kamerquarantaine zetten of het mentaal welbevinden laten primeren? Bethanië moest onder meer een evenwicht zoeken tussen lichamelijke of mentale gezondheid van de patiënten in coronatijden. De hulpverleners zelf moesten dan weer de balans vinden hoe ze in een onevenwichtig jaar voor zichzelf zorgden. En dan is er voor patiënten nog het dilemma van een behandeling in vertrouwde omgeving of de opname. Dergelijke vraagstukken resulteerden in een podcastreeks met zeven afleveringen, waarin hosts Sofie Van Moll en Simon Van Buyten je meenemen doorheen Bethanië. Ze spreken met in totaal vijftien gasten. Die hebben heel uiteenlopende profielen: van hulpverlener en arts over ervaringsdeskundige tot patiënten en buurtbewoners.