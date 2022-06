BELOOFD IS BELOOFD. Waar leren Zoerselaars in de toekomst zwemmen? Wanneer wordt mijn wijk rustiger? En wat met de verenigingenschuur?

Zandhoven Geklemd paard kan zichzelf bevrijden

De brandweer is zaterdagavond opgeroepen voor een paard op het Nazarethpad in Zandhoven. Het dier zat in de nesten in een paardenbestelwagen. “Het paard is vervolgens in paniek geschoten. Vooraleer onze ploeg arriveerde, had het zichzelf al losgewrikt”, vertelt Bart Noyens, commandant van de Zandhovense brandweerpost.

