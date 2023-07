“Beloning voor eerlijke vinder zal ik nu op zak houden”: politie kan verloren ringen van Valerie opsporen via camerabeelden

“En meteen heeft onze kleine Cozette minder epilepsie­aan­val­len”: blijft broodnodig medicijn voor meisje (2) nu definitief voorradig?

“Het medicijn betekent voor ons dochtertje een wereld van verschil, blijkt nogmaals.” Door een zeldzame genmutatie ondergaat de Antwerpse peuter Cozette (2) intense epilepsieaanvallen. Sabril, het enige medicijn dat deze aanvallen tempert, bleek in mei plots niet meer verkrijgbaar in ons land. Daarop gingen onze lezers massaal op zoek naar doosjes Sabril. “Daar zijn we enorm dankbaar voor”, zegt Debbie, de mama van Cozette. Maar of zo'n voorraadprobleem nu voor altijd tot het verleden behoort? Producent Sanofi tempert de vreugde.