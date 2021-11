Basisschool in Zoersel vrijgegeven na valse bommelding: “Hopelijk krijgt dader straf die hij nooit zal vergeten”

“Om 14.16 uur had een juf een anonieme e-mail gekregen van een anoniem hotmailadres waarin sprake was van een bom op de school. Dat was nogal vaag, maar de directie besloot om 14.27 uur de hulpdiensten te verwittigen”, vertelt Nick Krols, woordvoerder van de Lokale Politie Voorkempen. De politie kwam onmiddellijk massaal ter plaatse. Nadat de school volledig ontruimd was, deed de politie een sweeping. Er werd geen springtuig gevonden. De school werd een tweede maal doorzocht met een explosievenhond van de federale politie. Ook dat was negatief. “Er zijn geen enkele sporen gevonden. Omstreeks half 6 is de school dan ook vrijgegeven”, vertelt Krols.

Volledig scherm De politie is massaal ter plaatse aan de school © Redactie

Automatische piloot

De 180 leerlingen en ook de leerkrachten vonden een veilig onderkomen in de nabijgelegen lokalen van KLJ Zoersel aan De Reiger. De ouders werden op de hoogte gebracht van de situatie door de directie. Ze werden gevraagd de leerlingen zo snel mogelijk te komen halen. Tegen 16.20 uur waren alle kinderen naar huis. “Alles is vlot, rustig en sereen verlopen. Iedereen deed wat die moest doen zoals bij een brandweeroefening. De leerlingen vroegen zich wel een beetje af wat er gebeurde natuurlijk. Zelf heb ik wat op automatische piloot geleefd en gehandeld, maar toen ik zonet thuiskwam, ben ik toch een beetje gecrasht. Momenteel zijn we met de leerkrachten en de ouders aan het communiceren dat de we morgen gewoon opnieuw openen”, zegt Hilde Van Aelst, die schooldirecteur Bert De Wilde momenteel vervangt, omdat die in quarantaine zit. “Of we weten wie die mail verstuurd heeft? Daar hebben we geen zicht en het is ook niet onze job om dat uit te zoeken. Ik ben al blij dat we de kinderen veilig hebben kunnen evacueren.”

Quote Mijn kind vond het eerder een stoer verhaal. Zijn peter is politie­agent. Meteen wilde hij dat ik hem vroeg of hij dit zou oplossen. Mama leerling

‘Straf verhaal’

“De school heeft het heel goed aangepakt”, vertelt een mama van een leerling uit het vierde leerjaar, die al snel vermoedde dat er iets niet pluis was. “Onze zoon vond het vreemd dat alle juffen plots bijeengeroepen werden. Daarna moesten de kinderen heel snel in de rij gaan staan. Toen ze op het Kiekeboeplein waren, hebben de leerkrachten verteld wat er gaande was. De meeste kinderen waren ervan onder de indruk. Enkelen waren in paniek. Ze werden onmiddellijk opgevangen en getroost.”

Volledig scherm Een explosievenhond werd ingezet voor een tweede doorzoeking van de school © Toon Verheijen

“Mijn kind vond het eerder een stoer verhaal. Zijn peter is politieagent. Meteen wilde hij dat ik hem vroeg of hij dit zou oplossen. Hij hoopte wel dat de school niet ontplofte, want zijn boekentas en fiets staan er nog. Vragen zoals ‘ligt daar echt een bom?’ heeft hij natuurlijk wel. Dan zeggen we hem dat er waarschijnlijk eerder iemand kwaad is op iemand.” Of de mama zelf geschrokken is? “Er was wel een eerste paniekreactie, maar dan is het belangrijk rustig te blijven. Het gaat wel spannend worden om hem morgen terug naar school te laten gaan.”

Achterliggend conflict?

“We vinden het zelf ook vreemd dat een lagere school wordt uitgekozen”, reageert burgemeester Liesbeth Verstreken op de bommelding. “De leerkrachten en directie zijn zwaar aangedaan. Een kleuterschool en lagere school is al zo’n kwetsbare omgeving. En dan dit. Ik hoop dat onze recherche de dader kan identificeren en dat die een straf krijgt die hij nooit meer zal vergeten”, zegt ze. Wie achter de bommelding zit? “Daar hebben we nog geen idee van. Een incident als dit draait meestal om een achterliggend conflict. Maar wat dat dan is, dat weten we ook niet. Het is niet dat hier al echte problemen of iets in die aard zijn geweest.”

De recherche voert onderzoek naar de bommelder. “We weten nog niet in welke richting we moeten kijken. De ervaring leert dat er in deze gevallen vaak sprake is van een onderliggend conflict. Misschien is het een leerling of een oud-leerling van de juf die de mail ontvangen heeft. Of een ouder. In ieder geval staan er zware boetes op valse bommeldingen. Verschillende politieploegen zijn gemobiliseerd. Al beslist uiteindelijk het gerecht over de straf”, besluit Krols.

Volledig scherm © Redactie

Volledig scherm De kinderen en de leerkrachten werden opgevangen in de KLJ-lokalen © Toon Verheijen

Volledig scherm © Redactie