Basisschool in Zoersel ontruimd na bommelding

Zoersel/Ranst VIDEO. Bestuur­ders op E34 wanen zich in discotheek door defect in wegverlich­ting

Wie vanmorgen over de E34 tussen Ranst en Zoersel reed, waande zich in een discotheek. De wegverlichting op de autostrade was hevig aan het knipperen. Het Agentschap Wegen en Verkeer is op de hoogte en laat weten het probleem zo snel mogelijk op te lossen.

17 november