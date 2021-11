Basisschool in Zoersel ontruimd na bommelding, explosievenhond wordt ingezet

“Om 14.16 uur had een juf een e-mail gekregen van een hotmailadres waarin sprake was van een bom op de school. Dat was nogal vaag, maar de directie besloot om 14.27 uur de hulpdiensten te verwittigen”, vertelt Nick Krols, woordvoerder van de Lokale Politie Voorkempen. De politie kwam onmiddellijk ter plaatse. De volledige basisschool werd vlot geëvacueerd. De 180 leerlingen en ook de leerkrachten vonden een veilig onderkomen in de nabijgelegen lokalen van KLJ Zoersel aan De Reiger. “De ouders van de leerlingen werden reeds op de hoogte gebracht van de situatie”, laat de gemeente weten in een persbericht. Ze mochten hun kinderen meteen komen ophalen.