Barbecuepakket vol lokaal lekkers doet Zoerselaars kennismaken met korte keten

Proeven van Westmalle Trappist en Zoerselse zuivel: de korte keten met de fiets, deel 1

Deze zomer biedt de uitgelezen kans om de toerist uit te hangen in eigen streek. En hoe kan dat beter dan op de fiets? Daarom stippelden we een reeks van vijf tochten uit met haltes bij lokaal lekkers van de korte keten. Iedere toer passeert langs natuurparels en cultuurhistorisch erfgoed uit de regio. Deze week trappen we ongeveer 20 kilometer om te proeven van wat de Westmalse paters en Zoerselse boeren te bieden hebben. Een rugzak of fietszakken is een aanrader, moesten de producten in de smaak vallen. En dat zullen ze ongetwijfeld.

6 juli