Acht buurtbabbels op de agenda in de zomervakantie

Malle “Een paar rotte appels verpesten het voor iedereen”: na vechtpar­tij denken uitbaters discotheek na over systeem van lidkaarten

Het ging in de nacht van zaterdag op zondag fout aan discotheek The Missing Link in Westmalle. Twee buitengezette groepen jongeren raakten slaags op straat. Omstaanders hoorden zelfs knallen, al trof de toegesnelde politie geen vuurwapen aan. De uitbaters van de danskeet bekijken een systeem van lidkaarten om herrieschoppers in de toekomst te kunnen identificeren en buiten te houden. De gemeente wil een alcoholverbod invoeren in de straten in de omgeving van de uitgaansbuurt in kwestie.

8 juni