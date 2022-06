Aangevreten lammetje aangetroffen in Zoerselse wei: “Geen aanwijzingen dat dit het werk van een wolf is”

ZoerselVoor Werner Aerts (51) van ‘t Zwarthof, een bedrijf waar runderen en schapen gekweekt worden én hoeveslagerij, langs het Geleg in Zoersel, was het zondagochtend even schrikken. Een van zijn lammetjes lag levenloos en gedeeltelijk aangevreten op zijn wei. Of er wéér een wolf door Zoersel zwerft? Volgens experts voorlopig niet.

“Het moet ofwel in de nacht van vrijdag op zaterdag of van zaterdag op zondag gebeurd zijn. Een afgebeten poot van het lammetje heb ik wel twintig meter verder gevonden”, vertelt Werner. “Ik weet niet of het een wolf was, want we hebben daar geen ervaring mee.”

Het diertje was ook gebeten in de hals. Nadat Werner het dramatische voorval gemeld had, stuurde het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO) zondag nog een dierenarts om DNA-stalen te laten nemen. “Er zijn op dit moment geen aanwijzingen dat dit het werk is van een wolf. Het volledig onderzoek, inclusief het resultaat van de DNA-stalen, zal pas in augustus afgerond zijn”, zegt Jan Gouwy van het INBO. “Als het in de nacht van vrijdag op zaterdag gebeurd is en de stalen worden zondagavond pas genomen, dan is het natuurlijk hopen dat daar ondanks het regenweer nog wat uit voortkomt”, reageert Jan Loos van Welkom Wolf.

Aaseters

Die laatste vermoedt dat er geen wolf aan het werk is geweest. “Aan het karkas is het moeilijk te zien. Het is echter niet opengemaakt. Het kan in principe een onervaren wolf zijn geweest die toeslaat en meteen moet vluchten bijvoorbeeld. Al zijn er ook weinig indicaties dat er in die streek een wolf zou rondlopen. Normaal zien we die aankomen vanuit Nederland”, vertelt Loos. “Als een dier een natuurlijke dood sterft in een wei, komen daar ook wel vossen, buizerds of kraaien op af. Die zouden het lammetje dus ook na zijn dood aangevreten kunnen hebben.”

Een wolf gespot? Dat kan je melden via wolf@inbo.be of www.welkomwolf.be.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.