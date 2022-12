78 Oekraïense vluchtelingen wonen momenteel in Zoersel

Oppositiepartij Vlaams Belang Zoersel vroeg nog eens naar een stand van zaken in de opvang van de Oekraïners. “Sinds het begin van de Oekraïne-crisis zijn er in totaal 102 mensen toegekomen in Zoersel. Dat waren er een groot aantal in maart. Nadien zijn ze druppelsgewijs gearriveerd, sommigen zelfs nog heel recent. Zij wonen hier niet allemaal al tien maanden. 24 van hen zijn intussen teruggekeerd of verhuisd. Momenteel verblijven 17 Oekraïners uit 7 gezinnen in het voormalig politiecommissariaat in de Kerkhoflei, dat dienstdoet als collectieve opvang. 8 Oekraïners oftewel 5 gezinnen wonen in Residentie Lindehof, 5 gezinnen met in totaal 9 Oekraïners in woonzorgcentrum Ter Dorpe, één gezin van 4 Oekraïners in de pastorij van Zoersel. 12 Oekraïners verblijven bij in totaal 6 gastgezinnen. En 28 vluchtelingen huren zelf op de private markt.”