56-jarige man aangehouden voor de moord op 83-jarige bewoonster van complex voor beschut wonen De Sprong

ZoerselDe onderzoeksrechter in Antwerpen heeft vorige week een 56-jarige man aangehouden voor de moord op de 83-jarige Mariëtje uit De Sprong in Zoersel. Maandag heeft de raadkamer die aanhouding bevestigd. Het gaat om dezelfde 56-jarige man, een medebewoner van het complex voor beschut wonen, die op de dag van het overlijden van Mariëtje ook al werd aangehouden als verdachte.

Op zaterdag 18 juli 2020 werd de 83-jarige Mariëtje aangetroffen in de gemeenschappelijke leefruimte van De Sprong in de Emiel Vermeulenstraat in Zoersel. Dat is een complex voor beschut wonen voor mensen met psychiatrische problemen. De dame had serieuze verwondingen aan haar achterhoofd. Ze werd nog afgevoerd naar het ziekenhuis, maar overleed later aan haar kwetsuren.

De wetsdokter concludeerde later dat haar wondes onmogelijk afkomstig konden zijn van een ongeval. “Omwille van de talrijke hoofdwonden werd uitgegaan van kwaad opzet,” aldus Kristof Aerts van het Antwerps parket. “Het parket vorderde hierop een onderzoeksrechter die het onderzoek van de Federale Gerechtelijke Politie Antwerpen in handen nam. Uit dit onderzoek bleek dat de verdachte, een medebewoner, zich op het moment van de feiten alleen in het gezelschap van het slachtoffer bevond.”

De Federale Gerechtelijke Politie ging voort met het onderzoek en vorige week werd de vijftiger opnieuw ondervraagd. “Tijdens een videoverhoor en ook voor de onderzoeksrechter legde hij verklaringen af over de feiten. Daarop heeft de onderzoeksrechter hem opnieuw aangehouden voor de kwalificatie moord. Deze namiddag heeft de raadkamer de aanhouding bevestigd.”

Niet de eerste keer

Het gaat om dezelfde man die op de dag van het overlijden van Mariëtje ook al werd aangehouden als verdachte. Over een eventueel motief kon het parket destijds nog niets kwijt. Ook werd tijdens het onderzoek een mogelijk moordwapen gevonden. Dinsdag begon een van de speurhonden binnen te blaffen en niet veel later werd een voorwerp in een grote bruine enveloppe naar buiten gebracht en meegenomen door de speurders.

Voor het centrum voor geestelijke gezondheidszorg Bethanië ging het om de tweede moord op een patiënte in minder dan een jaar tijd. Eind september 2019 werd de 35-jarige Lesley Swolfs vermoord door een man die zij in de instelling Bethanië had leren kennen. Het koppel was net gaan samenwonen in een appartement van het sociaal verhuurkantoor in Zoersel. Swolfs, die overdag nog in behandeling was bij Bethanië, kwam er op “zeer gewelddadige wijze” om het leven door toedoen van haar vriend Roger S. (49), zelf ex-patiënt van Bethanië. Roger S. zit sindsdien in de gevangenis.

