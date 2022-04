Zwangere (en dronken) vrouw bijt agent: werkstraf

Op 2 augustus 2020 werd de politie opgeroepen voor een familiale ruzie in het centrum van Zemst. Hierbij had een zwangere vrouw, nota bene in dronken toestand, voor veel herrie gezorgd. Bij aankomst van de politie kalmeerde ze niet. Integendeel, ze kroop dronken achter het stuur en reed rakelings naast de mensen met wie ze eerder ruzie had gemaakt. Uiteindelijk stopte ze aan haar woning. Toen de politie haar vervolgens wilde inrekenen, verzette ze zich hevig en probeerde ze haar woning binnen te lopen. “Ze bleef stampen en duwen”, had advocaat Annemie De Clercq, die optrad voor een van de politie-inspecteurs. gepleit voo de rechtbank “Toen mijn cliënte zich bukte om de beklaagde bij de benen vast te nemen, werd ze gebeten in de nek.” Het slachtoffer kreeg een schadevergoeding van 750 euro.