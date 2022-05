Zondag topdag in recreatiedomein Hofstade

Zemst Vijf maanden nadat ze op pensioen ging, kan directrice Viviane eindelijk gevierd worden in De Pimpernel

In gemeentelijke basisschool De Pimpernel in Zemst-Laar was het vrijdagmiddag groot feest. Het feestvarken was Juf Viviane, die bijna 15 jaar directrice van de school was en met Nieuwjaar met pensioen ging. Door corona moest het afscheidsfeest twee keer uitgesteld worden, maar de derde poging lukte wel.

9 mei