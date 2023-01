Zoektocht naar vermiste I.K. (25) in Zenne gaat verder: brandweermannen in het water, helikopter in de lucht

Zemst Nieuwe beweging ‘Iedereen Zemst’ ziet het licht: “De deur staat open voor iedereen”

In Zemst werd vandaag een nieuwe beweging gelanceerd, die de naam ‘Iedereen Zemst’ krijgt. De nieuwe lokale beweging wil deelnemen aan de gemeenteraadsverkiezingen in 2024 in Zemst en zal heel wat nieuwe gezichten introduceren in de lokale politiek.

29 januari