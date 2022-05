Zemsts burgemeester pakt EK-titel curling met Belgian Huskies: “Ver boven onze verwachtingen”

Nadat ons land tweede werd in de groepsfase, klopten de Belgian Huskies Ierland in de halve finale om vervolgens ook Spanje in de finale klein te krijgen. En dus mogen de Belgische curlingdames zich Europees kampioen heten in de C-divisie. “Dit was ver boven onze verwachtingen”, geeft Zemsts burgemeester Veerle Geerinckx, die deel uitmaakt van het nationale vrouwenteam, toe. “Vorige keer wonnen we slechts één wedstrijd op het EK, nu winnen we meteen de finale (lacht). Dit was uiteraard alleen mogelijk dankzij intensieve trainingen in onze curlinghal in Elewijt en onze deelname aan buitenlandse tornooien. ”