Zemstenaars krijgen coronaprik voortaan in voormalig OCMW-gebouw

TV Bijna onherkenba­re Johny Voners schittert nog een laatste keer in nieuwe reeks ‘Een goed jaar’

De VTM-reeks ‘Een goed jaar’ - waarin oplichters Lenny en Erik centraal staan - is vanaf 8 juni te zien op Streamz. De cast bestaat onder andere uit Joke Devynck, tortelduiven Frances Lefebure en Boris Van Severen, Jurgen Delnaet en Jeroen Perceval. Ook wijlen Johny Voners is te zien in een opmerkelijke bijrol - het was z’n allerlaatste rol voor z'n overlijden in maart 2020.

11 mei