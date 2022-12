Zemst stelt meerjarenplan in evenwicht voor en verhoogt belastingen niet

Verschillende indexeringsrondes, hoge personeelskosten en de energiecrisis: ook voor de gemeente Zemst was het volgens schepen van Financiën Tim Borteel (Vooruit) niet evident om het meerjarenplan in evenwicht te krijgen. “Maar we zijn er toch in geslaagd om dit te realiseren zonder de belastingen te verhogen”, aldus Borteel. “Dat was een zeer bewuste keuze, want we wilden het onze inwoners niet nóg moeilijker maken in deze dure tijden. Onze aanvullende personenbelasting (7 procent) en de onroerende voorheffing (693 opcentiemen) blijven ruim onder het Vlaamse gemiddelde. Als gemeente lopen we bovendien geen financiële risico’s door eventuele juridische procedures.”

Hele boterham

Verspreid over de komende jaren voorziet de gemeente in een uitgave van 48,5 miljoen euro in het investeringsprogramma. “In 2023 starten we met de bouw van de nieuwe sporthal in Zemst en de heraanleg van sportpark Hubert Van Innis in Elewijt”, zegt burgemeester Veerle Geerinckx (N-VA). “Ondertussen worden de weg en de riolering heraangelegd in de Lange Ravestraat en de Driesstraat in Elewijt en investeren we blijvend in fietsinfrastructuur. Aan de hand van een zorganalyse gaan we voor concrete en betaalbare woonzorg en zetten we in op buurtgerichte zorg. Een hele boterham, maar we hebben alles goed afgewogen en onderbouwde keuzes gemaakt. Dat geldt trouwens ook voor onze flexibele werkorganisatie en het efficiënt gebruik van onze infrastructuur. Zo verhuisde het gemeentepersoneel dat nog gehuisvest was in het oude OCMW-gebouw naar het gemeentehuis en nam het technisch personeel haar intrek in de nieuwe werkliedensite.”