Zemst for Life haalt 54.000 euro op voor kwetsbare gezinnen

Vilvoorde @Mamavan­vijf en Sociaal Incapabele Michiel zorgen voor fluo in het verkeer op donkerste dag van het jaar

Bike Republic, de fietsenketen van Colruyt Group, stuurde vanochtend, op de kortste en donkerste dag van het jaar, verschillende influencers de ochtendspits in om views te halen in het donker. Dat deden ze voor één keer niet op sociale media, maar door zich op gevaarlijke fietspunten in het verkeer te laten opvallen in een fluo outfit van GoFluo. In Vilvoorde trok Anne Cornut van @Mamavanvijf de straat op.

11:57