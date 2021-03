Xenia (44) en tal van migrainepatiënten roepen overheid op om dure medicatie terug te betalen: “Net nu ik geen pijn meer voel, sturen ze me terug die hel in”

Vilvoorde Vilvoordse vrachtwa­gen­par­kings walhalla voor sluikstor­ters en drugstra­fiek: “Niets helpt, dan moeten parkings maar verdwijnen”

8 maart De parkings voor vrachtwagens zijn een doorn in het oog van Vilvoords burgemeester Hans Bonte. Van klein zwerfvuil tot grote sluikstorten, zowel op de parking aan de Woluwelaan als op de parkings in Peutie langs de E19 is het dweilen met de kraan open. Op die laatste plek komt ook de problematiek rond drugstrafiek, mensensmokkel en prostitutie er nog bij. De problemen zijn niet nieuw, maar de reeds genomen acties maakten nog geen wezenlijk verschil. Bonte is het zat, en wil de parkings het liefst zien sluiten.