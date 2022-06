Wegdek en leuningen brug Brusselsesteenweg over E19 krijgen opknapbeurt

Zemst Autoinbre­kers riskeren 18 maanden cel

Twee mannen die verdacht worden van een reeks inbraken in voertuigen riskeren 18 maanden cel. De twee werden op heterdaad betrapt bij een auto-inbraak in Zemst, maar het parket brengt hen ook in verband met een aantal feiten die dezelfde nacht in Mechelen plaatsvonden. De twee geven de feiten in Zemst toe maar ontkennen elke verantwoordelijkheid voor de andere auto-inbraken.

17 mei