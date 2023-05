WEER. Kans op zware regen en bewolking vanochtend in Zemst

Ouders, oma’s en opa’s, oud-leerlingen en zelfs buurtbewo­ners zamelen 3.500 euro in voor De Kriekelaar: leerlingen kunnen nu tóch naar Plopsaland

Twintig uur: meer was er niet nodig om 3.500 euro in te zamelen zodat de leerlingen van basisschool De Kriekelaar in Hofstade op 22 juni alsnog naar Plopsaland kunnen. De school had de uitstap dankzij de Bebat-actie gewonnen, maar vond geen betaalbaar busvervoer. Tot Saïd Ibrahimi (42), die zelf een kindje in de school heeft zitten, een crowdfunding op poten zette. “Ik had nooit verwacht dat we ons doel zo snel zouden bereiken”, klinkt het.