WEER. Kans op bewolking in Zemst vanochtend

Maakte dokters­vrouw Betty (74) een ongelukki­ge val of werd ze gedood door haar man? “We tasten in het duister over wat er gebeurde”

Alles wees in de richting van een spijtig ongeval, toen Betty (74) dood werd aangetroffen in haar woning in Zemst. Ze zou van de trap zijn gevallen, maar de autopsie wees uit dat de vrouw vermoedelijk met geweld om het leven werd gebracht. Al snel werd gewezen in de richting van haar man, gewezen dokter F.V. (73), die ondertussen werd aangehouden op verdenking van doodslag. Het relaas van een bizar verhaal.