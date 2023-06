WEER. In Zemst heldere ochtend

20 jaar geleden trok hij nog voor hun muziek naar Graspop, nu maakt Tsjerk (38) bier voor My Dying Bride: “Zot dat ik met zanger kon bellen”

Hij heeft ondertussen al verschillende bieren voor muziekgroepen gebrouwen in zijn brouwerij Sweynbeer in Elewijt, maar nu heeft Tsjerk Raeymaekers (38) een biertje voor de absolute wereldtopper in de metalscène My Dying Bride gemaakt. Donderdag staat de band zelfs al voor de tiende keer op Graspop. “De zanger gaf me meteen alle vertrouwen”, klinkt het.