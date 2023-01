“We hopen dat ze nog opduikt”: vader reageert nadat zijn dochter (25) in Zenne verdwijnt

ZemstDe 25-jarige I.K. is sinds zaterdagnacht vermist nadat ze met haar fiets in de Zenne is beland. Twee brandweermannen probeerden haar nog vast te grijpen op een splitsing, maar slaagden daar niet in. Sindsdien is elk spoor bijster van de vrouw, die terugkwam van het restaurant waar ze werkt als kok. “We zijn allemaal in shock en hopen dat deze nachtmerrie snel stopt”, klinkt het bij de familie.