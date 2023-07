Wat Cristiano Ronaldo en Benzema nu pas doen, deed Sander (37) tien jaar geleden al: “Niet verrast dat voetbaltoppers voor Saudi-Arabië kiezen”

Na Cristiano Ronaldo kiezen steeds meer topvoetballers voor een opvallend avontuur in Saudi-Arabië. Zo gaan onder meer ook Benzema en Kanté in ‘de woestijn’ voetballen, maar dat is voor Sander Van Praet (37) uit Elewijt geen verrassing. Hij verhuisde tien jaar geleden al voor het voetbal naar het Arabische land. “Met één groot verschil: ik heb er wel geen tientallen miljoenen euro per jaar verdiend (lacht).” Wij blikken met hem terug op zijn 5 jaar in Saudi-Arabië.