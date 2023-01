Waan jezelf een racepiloot en doe mee aan de Time Lap Challenge: “Op eerste dag gingen al 60 mensen hun kans”

Boortmeerbeek Vrouw (45) op elektri­sche fiets gaat onderuit door spekgladde wegen

In Boortmeerbeek is dinsdag een fietsster gewond geraakt toen ze ten val kwam op de Lotuslaan. De 45-jarige vrouw uit Boortmeerbeek was met haar elektrische fiets op weg naar haar werk, maar ging onderuit door het spekgladde wegdek. Ze werd overgebracht naar het Imeldaziekenhuis in Bonheiden voor verder onderzoek.

18 januari