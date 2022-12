Vuurwerk ook dit jaar verboden in Zemst tijdens oudejaarsnacht

Grimbergen Kerst in Vlaanderen strijkt op 23 december neer in Grimbergen

Op 23 december kan je in Grimbergen gaan luisteren naar het concert van Kerst in Vlaanderen. Zij trekken eind december door ons land met een tournée vol steengoede artiesten en het bekende orkest The New Bis Band. Je kan nu al tickets boeken voor het concert in de Sint-Rumolduskerk.

