Vrouw (25) maakt dramatische val in Zenne, politie en parket massaal op zoek: “Nergens langs de hele weg een railing”

EppegemPolitie en brandweer zijn op zoek naar een 25-jarige vrouw die afgelopen nacht in Zemst in het water van de Zenne terecht is gekomen. Momenteel wordt er vooral gezocht tussen Zemst en de Rupelmonding.

De lokale politie van de zone Kastze (Kampenhout, Steenokkerzeel, Zemst) en brandweerzone Vlaams-Brabant West en Rivierenland kregen in de nacht van zaterdag op zondag omstreeks 1 uur een noodoproep. Een koppel had gezien hoe een jonge vrouw ter hoogte van de Stationslaan in Eppegem (Zemst) met haar fiets in het water beland was. Volgens het koppel ging het om een jonge vrouw met een beige jas en lang, zwart haar.

De hulpdiensten kwamen met grote middelen ter plaatse. Zo werden drones met warmtesensoren ingezet, naast een helikopter en een sonarboot. Brandweermannen zagen nog hoe de jonge vrouw meegesleurd werd door de stroming. Maar net door die sterke stroming en het hoogtij, verdween het slachtoffer uit het zicht. Rond 4 uur ‘s ochtends werd de zoekactie dan gestaakt.

Volledig scherm De politie is volop op zoek naar vrouw. © CSD

Aangifte

Zondagochtend werd er evenwel opnieuw gezocht, deze keer met bijstand van de Cel Vermiste Personen. Het water staat laag, wat de zichtbaarheid ten goede komt. Maar sonars zijn bij zo’n stand dan weer minder effectief. “Voorlopig hebben we nog geen lichaam of fiets aangetroffen”, zegt Carol Vercarre van het parket Halle-Vilvoorde. “Maar er werd wel aangifte gedaan van een verdwijning: een vrouw uit Vilvoorde gaf haar zus op als vermist. Er zal zondag nog verder gezocht worden.” De vrouw die als vermist opgegeven werd, is zelf afkomstig uit Eppegem en zou werken in Mechelen. Het incident zou gebeurd zijn op haar woon-werktraject.

De zus uit Vilvoorde gaf foto’s door van de vermiste vrouw aan de politie, die later door de ooggetuigen werden herkend. Zij worden intussen bijgestaan door slachtofferhulp. Intussen betuigt ook burgemeester van Zemst Veerle Geerinckx (N-VA) haar steun. “Wij zijn al sinds afgelopen nacht betrokken bij het onderzoek”, klinkt het. “Wij volgen het op de voet en zullen de situatie aan de Zenne evalueren eens we de exacte plaats van het ongeval kennen.”

Volledig scherm De politie is volop op zoek naar vrouw, ook een helikopter zoekt mee. © CSD

Op zo’n honderd meter afstand van het jaagpad in Zemst waar de jonge vrouw voor het laatst gezien werd, liggen Chirolokalen en jeugdhuis Tramalant. Mogelijk was de jonge vrouw op die laatste locatie geweest, maar het bestuur van het jeugdhuis heeft geen weet van iemand die vermist zou zijn. Volgens de conciërge van het jeugdhuis zijn er wel al vaker mensen in de Zenne terechtgekomen op die plaats. “Het is er ‘s nachts pikdonker en een omheining is er niet, ook al vragen inwoners daar al langer om. En als je bij hoogtij in het water belandt, maak je geen schijn van kans.”

Quote Het wordt tijd dat ze iets doen aan de veiligheid van de fietsers. Marleen Van Den Heuvel, Buurtbewoonster

Niet het eerste slachtoffer

Op de plaats waar de jonge vrouw in het water gevallen zou zijn, wordt al langer door omwonenden een afsluiting gevraagd. “Ik vind het een hele goeie weg, maar toch is het gevaarlijk”, aldus buurtbewoonster Marleen Van Den Heuvel (55). “Als je even de controle verliest of je bent niet aandachtig genoeg, bestaat het risico dat je toch in het water valt en je geraakt er niet uit. Nergens langs de hele weg van Zemst tot Vilvoorde is er een railing. Het wordt dus tijd dat ze iets doen aan de veiligheid van de fietsers.”

Er zou al eerder een jong meisje in het water beland zijn, maar zij was in het gezelschap van een aantal jongeren. Zij hebben haar toen met een touw uit het water kunnen trekken.

Volledig scherm Politie en parket zijn op zoek naar een meisje dat vannacht in de Zenne zou zijn beland. © csd

