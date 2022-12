Vooruit organiseert opnieuw Shoe Box-actie om daklozen kerstcadeau te schenken

Vervolgens kunnen de gevulde schoendozen ingeleverd worden bij Tim Borteel (Spiltstraat 307 in Zemst-Laar), Linda De Coster (Zemstsesteenweg 36 in Hofstade), Jean Aelbrecht (Ter Borchtstraat 5 in Elewijt), Leen Mertens (Stijn Streuvelslaan 36 in Eppegem) en Sylvie Raymackers (Vredelaan 131 in Weerde). Op maandag 19 december kunnen ze tussen 18 en 20.30 uur ook binnengebracht worden in De Rode Roos in Hofstade. In de kerstperiode verdeelt het CAW de kerstpakketten onder de daklozen en minderbedeelden.