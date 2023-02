Vogelgriep teistert meeuwen in domein Sport Vlaanderen

De vogelgriep is momenteel wijdverspreid in heel ons land. Eerder werden in Brussel al verschillende besmette vogels aangetroffen en in Hoeilaart moest de vijver in het Jan van Ruusbroecpark afgesloten worden door de vondst van verschillende dode wilde ganzen. En ook het domein van Sport Vlaanderen ontsnapt niet aan de ziekte. Daar worden al enkele dagen heel wat dode meeuwen gespot. Die blijken besmet te zijn met het vogelgriepvirus. “We gaan dagelijks rond om de kadavers te ruimen en een gespecialiseerde firma zorgt voor de vernietiging van de dode vogels”, zegt Bram Luyten, centrumverantwoordelijke van het domein in Hofstade.