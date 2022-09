Vijf inbraken in evenveel dagen tijd in Eppegem: dieven viseren één woning zelfs twee keer

“Tussen 9 en 13 september werden we van vijf feiten op de hoogte gebracht”, zegt Filip Van Steenbergen, korpschef van politiezone KASTZE (Kampenhout-Steenokkerzeel-Zemst). “Het ging telkens om inbraken of inbraakpogingen in of rond de Schranslaan in Eppegem. Van op één adres kregen we zelfs twee aangiftes. De eerste keer werd er effectief ingebroken, enkele dagen later bleef het bij een inbraakpoging.”