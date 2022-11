Vijf dagen geen verkeer naar Mechelen mogelijk op brug over E19

Vilvoorde Winterop­vang opent op 1 december de deuren: voorrang voor kinderen en vrouwen

Over drie weken gaan de deuren van het voormalige Van Helmontziekenhuis in de Vaartstraat in Vilvoorde opnieuw open voor daklozen. Daar zullen tijdens de wintermaanden twaalf bedden beschikbaar zijn voor de winteropvang. In vergelijking met de voorgaande jaren, toen er voornamelijk alleenstaande mannen opgevangen werden, ligt de focus nu op kinderen en vrouwen.

8 november