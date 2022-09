Vierdaags #ZemstFeest sluit zomer volledig af met tal van activiteiten

De vierdaagse wordt donderdag op gang getrapt met de opening van het cultuurseizoen. In GC De Melkerij staat De Bonanzas op het podium voor een uitverkochte zaal. Vrijdag gaat om 20 uur De Filmerij van start in De Melkerij. De eerste film is de Vlaamse topper Nowhere, met Koen de Bouw in de hoofdrol. Tickets kosten 5 euro. Zaterdag is er de familiedag. In en rond het gemeenschapscentrum zijn circus-, dans- en skateperformances, workshops en springkastelen. Voorts staat ook een kinderconcert gepland.