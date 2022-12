VIDEO. Tristan (7) kent de vlaggen van alle landen en daagt volwassenen uit in quiz voor Warmste Week: “Teller staat al op 110 euro”

Eppegem/VilvoordeAmper 7 jaar is hij, maar toch kent Tristan Heselmans uit Eppegem de vlaggen van álle landen – en dat zijn er 200 – uit zijn hoofd. En daar heeft hij nu ook een wedstrijd aan gekoppeld ten voordele van De Warmste Week. “Nadat ze 1 euro betaald hebben, gaan ze ‘in duel’ met Tristan met als doel om ter snelst tien willekeurige vlaggen te raden”, legt zijn papa uit. De ouders krijgen hun inzet dubbel terug, wanneer ze winnen. Maar of dat al iemand gelukt is? Vrijdag laatste kans!

Djibouti, de Seychellen of Mauritius: geen enkele vlag is onbekend voor de amper 7-jarige Tristan Heselmans uit Eppegem. Afgelopen zomer merkten zijn ouders plots dat hij wel heel geïnteresseerd was in de nationale vlaggen. “Van waar dat plots komt, weten we eigenlijk niet”, vertelt papa Niels Heselmans. “Hij speelde wel al een tijdje met een interactieve wereldbol, waardoor hij de verschillende landen van de wereld ontdekte. Daarnaast spelen we als gezin ook regelmatig een gezelschapsspel en hij haalde af en toe het vlaggenspel uit de kast. In de zomervakantie vond hij het ’s ochtends ook prettig om gewoon alle vlaggen te bekijken en het land op de achterkant van het kaartje te lezen. In twee weken tijd kende hij plots alles uit het hoofd (lacht).”

Pleegkindje

En die kennis etaleert hij dezer dagen ook aan de schoolpoort van De Zwierezwaai in Vilvoorde. Daar daagt hij ouders van schoolgenootjes uit om het tegen hem op te nemen in de vlaggenquiz. Hij doet dat niet zomaar, maar zamelt op die manier geld in voor De Warmste Week. “Hij had de actie ontdekt via kinderjournaal Karrewiet en wilde ook iets doen voor kansarme gezinnen”, aldus nog papa Niels. “We hebben zelf ook een pleegkindje in ons gezin, dus Tristan weet dat niet alle kinderen het gemakkelijk hebben thuis. En dus voelde hij zich ‘verplicht’ om iets te doen voor die arme kindjes.”

Quote Ondertus­sen startten andere kindjes in de school een chocomelk­ver­koop op. We zijn blij dat Tristan met zijn actie ook andere kinderen warm maakte om geld in te zamelen voor kansarmoe­de. Papa Niels Heselmans

Concreet vraag hij ouders van schoolkameraadjes om 1 euro te betalen om deel te nemen aan de vlaggenquiz. “Nadat ze 1 euro betaald hebben, gaan ze ‘in duel’ met Tristan met als doel om ter snelst tien willekeurige vlaggen te raden”, legt Niels Heselmans uit. “Winnen de ouders, dan verdienen ze hun inzet dubbel terug. Maar hoewel hij nog maar 7 jaar oud is, heeft nog geen enkele ouder van hem kunnen winnen (lacht). Ondertussen staat de teller al op ruim 110 euro en ook vrijdag voor en na schooltijd neemt hij het nog tegen ouders op. Zaterdag trekken we vervolgens met ons gezin naar Hasselt, waar we de opbrengst aan de Warmste Week zullen schenken.”

Volledig scherm Tristan neemt het al enkele dagen op tegen de ouders van schoolkameraadjes. © Marc Baert

Hoofdsteden

Ondertussen startten andere kindjes in de school ook met een chocomelkverkoop ten voordele van De Warmste Week. “We zijn tevreden dat hij met zijn actie ook andere kinderen warm maakte om op die manier geld in te zamelen voor kansarmoede”, besluit de papa van Tristan. En of Tristan ook de hoofdsteden van ieder land uit zijn hoofd kent, vraagt u zich misschien af? «Die is hij nu ook aan het leren (lacht).» Een nieuwe actie voor volgend jaar, dan maar?

Volledig scherm Papa Niels maakte zelfs een affiche om de vlaggenquiz op de school van Tristan kenbaar te maken. © rv

