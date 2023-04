“Veel mensen leveren wél goed werk in kinderdagverblijven”: na sluiting ‘probleemcrèches' Mippie en Moppie vult Kinderspel leemte op

Kinderspel, dat is de vrolijke naam van de nieuwe kinderopvang in Zemst. De crèche is nieuw, maar de locatie is bekend. Hetzelfde pand was tot november een vestiging van het gecontesteerde Mippie en Moppie. Carine Cremers brengt massa’s ervaring mee naar Zemst, al kunnen er voorlopig alleen kinderen van gedupeerden van Mippie en Moppie terecht. “Maar we werken eraan om er binnenkort voor iedereen te zijn.”