Vangrail maakt fietsen langs Schumanlaan pak veiliger

De Wei van Wammek is trekpleis­ter voor gezinnen: "Iedereen moet zich hier welkom voelen"

‘De Wei van Wammek’ in Ternat is deze zomer opnieuw een trekpleister voor gezinnen. Elke week parkeert er een andere foodtruck en de bar is een uitvalsbasis voor wandelingen en zelfs ritjes met de motorcrossfiets. Kevin Coppens en brouwer Pauwel Raes openen voor de derde keer de bar op de weide van het grootste dorpsfeest van het Pajottenland.

14 juli