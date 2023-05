Val van Albanese klif wordt vrouw uit Zemst fataal: 25-jarige was al 7 maanden met mobilhome op rondreis door Europa met haar vriend

Kleine buit, wel wat schade: inbrekers houden rooftocht door Zemst

Afgelopen weekend is op verschillende plaatsen in Zemst ingebroken. Dat was onder meer bij voetbalclub FC Zemst, jeugdhuis Tramalant en in de bibliotheek het geval. De buit bleef beperkt tot enkele honderden euro’s, maar de schade was wel relatief groot.