Twintiger met auto vol lachgas rijdt recht naar agenten: “Als hij hen had wíllen doden, waren ze nu ook daadwerkelijk dood”

Een getuige had op 7 september 2021 de politie gebeld omdat hij gezien had hoe een wagen in Zemst gevaarlijke manoeuvres uithaalde op de openbare weg. Toen de politie ter plaatse kwam, ging de bestuurder er met hoge snelheid vandoor, waarna zich een achtervolging ontspon. De patrouille slaagde erin de vluchtende wagen tegen te houden, maar de bestuurder reed vervolgens recht naar de agenten, die opzij moesten springen om niet te worden aangereden.

Gedoofde lichten

Net geïnhaleerd

De man had vlak voor hij werd tegengehouden lachgas geïnhaleerd, wat meteen zijn vreemde rijstijl verklaarde. “Hij panikeerde volledig toen hij de politie zag. Al dat lachgas in de wagen en zelf onder invloed: hij dacht dat zijn leven voorbij was en beging een nog grotere stommiteit.” Volgens de verdediging had hij nooit de intentie om de agenten te doden. “Indien die er wel was geweest, dan waren ze ook daadwerkelijk dood nu”, klonk het.